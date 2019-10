Prima opțiune a liderului UDMR este un om din partidul său. Acesta consideră că timpul nu trebuie pierdut și că România are nevoie de un Guvern care va fi validat cât mai repede de către Parlament.

„Prima opțiune este un premier din UDMR. Nu am făcut o nominalizare, fiindcă nu vrem să facem o nominalizare până când nu vedem ce crede și președintele Iohannis, în jurul căruia se formează un guvern. (…) A doua opțiune, un premier independent, nu tehnocrat, din zona fiscală, bancară, financiară, care va avea un guvern politic de condus, susținut de partidele din Opoziție. (…) Ultima soluție de rezervă, un guvern condus de președintele PNL, Ludovic Orban, dar acolo am înțeles că nu mai este nevoie de noi. PSD a și anunțat că dacă Ludovic Orban promite că nu taie salariile și pensiile, PSD votează. Deci deja PNL are deja majoritate cu PSD pentru un guvern condus de Orban. Riscurile unui astfel de guvern PNL sunt următoarele: toată lumea va încerca dinții pe acest guvern, atât USR, cât și Pro România și toți și se uzează (…) și riscurile să piardă alegerile de centru-dreapta, să nu avem un guvern de centru-dreapta anul viitor, după alegerile parlamentare. Și noi am dori un guvern de centru-dreapta în anii care urmează”, a spus Hunor, după consultările de la Cotroceni.

Kelemen l-a taxat pe Iohannis, spunând că este inconștient dacă va lua în calcul varianta alegerilor anticipate.

„Noi credem ca nu trebuie sa pierdem nicio zi, avem nevoie de un guvern validat cat mai repede in Parlament, nu avem nici macar un proiect de buget pe anul viitor, avem nevoie de rectificare sa inchidem anul. Viitorul guvern va gestiona 12 luni treburile tarii, va aproba bugetul, va organiza alegerile, nu va face altceva decat o administrare corecta, fara excese, extravagante si fara OUG in niciun domeniu. Un astfel de guvern oricand poate fi votat. Nu credem in varianta anticipatele pentru ca ar insemna ca actualul guvern ramane interimar pana in mai, nu se va face buget pana in iunie anul viitor, autoritatile locale si mai tarziu. Sa arunci tara intr-o astfel de criza inseamna ca esti inconstient”, a zis Kelemen Hunor.

