Viktor Orban şi Volodimir Zelenski au stat faţă în faţă joi, la Bruxelles, acolo unde au participat la o reuniune a Consiliului European.

Cei doi au fost fotografiaţi stând de vorbă şi dându-şi mâna. Cu această ocazie, premierul Ungariei a reafirmat faptul că, în opinia, în Ucraina trebuie să se ajungă cât mai urgent la un armistiţiu şi la negocieri de pace.

Este cunoscut faptul că Ungaria a adoptat o poziţie mult mai blândă la adresa Rusiei faţă de majoritatea ţărilor UE, iar Ucraina nu este de acord cu un astfel de final brusc al războiului, pentru că asta ar însemna concesii în faţa Moscovei. Cât despre relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina în acest moment, ele nu sunt tocmai cele mai bune.

„Susţinem o încetare imediată a focului pentru a evita alte morţi. Ungaria face parte din tabăra păcii”, i-a transmis Viktor Orban lui Zelenski, potrivit secretarului de stat pentru comunicare internaţională Zoltan Kovacs.

Premierul Ungariei a afirmat că ţara sa va continua să sprijine Ucraina, prin asistenţă umanitară şi financiară, însă nu mai mult.

„Nu vom furniza armament”, a subliniat clar Viktor Orban.

„Noi am permis venirea a peste un milion de refugiaţi din Ucraina. Din ceea ce a spus preşedintele Ucrainei, este clar că războiul se va prelungi. Nu putem miza pe faptul că se va încheia curând”, a adăugat şeful Guvernului de la Budapesta.

