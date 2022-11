Slovacia reacționează cu privire la fularul lui Viktor Orban: Este vârful unui aisberg

Ministrul slovac de Externe a reacționat cu privire la decizia prim-ministrului ungar de a purta un fular cu imaginea Ungariei Mari, subliniind că decizia trebuie percepută în contextul evenimentelor.

”Dacă cineva ar face asta din când în când, am putea să închidem galant ochii, cu un zâmbet. Dar noi percepem acest gest în contextul evenimentelor care au loc. Este vârful unui iceberg şi un moment în care trebuia să se ia poziţie”, a declarat ministrul slovac de Externe, Rastislav Kacer.

De asemenea, el a mai spus că anumite simboluri pot fi percepute diferit de oameni, aducând în discuție și reacțiile negative care au existat din partea altor țări.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, ministrul slovac de Externe spune că maghiarii care trăiesc în Slovacia se simt ca acasă în țara respectivă și că aparțin acelei țări, la fel ca orice alt cetățean.

”Dar ceea ce nu-şi are locul în relaţiile noastre este iredentismul şi revizionismul. Am văzut unde au dus astfel de sentimente şi planuri în 1939 şi le putem vedea astăzi în Ucraina sub forma agresiunii Rusiei”, a fost mesajul acestuia.

Kievul cere scuze după ce premierul Orban a purtat o eșarfă care arată părți din Ucraina ca fiind ungurești

Premierul ungar Viktor Orban a fost presat să își ceară scuze după ce a postat o înregistrare video cu el însuși la un meci de fotbal purtând o eșarfă care înfățișa Ungaria istorică, inclusiv părți din Ucraina și din țările vecine.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko, a declarat marți că Kievul îl va convoca pe ambasadorul Ungariei „care va fi informat cu privire la caracterul inacceptabil al actului lui Viktor Orban”.

„Promovarea ideilor revizioniste în Ungaria nu contribuie la dezvoltarea relațiilor ucraineano-maghiare și nu respectă principiile politicii europene”, a scris Nikolenko pe Facebook. „Așteptăm scuze oficiale din partea Ungariei și o dezmințire a încălcărilor asupra integrității teritoriale a Ucrainei”.

Presa ucraineană a prezentat imagini cu Orban întâlnindu-se cu un fotbalist maghiar care purta o eșarfă pe care, potrivit publicației Ukrainska Pravda, era reprezentată o hartă a „Ungariei Mari”, care includea teritorii care acum fac parte din statele vecine Ucraina, Austria, Slovacia, Slovenia, România, Croația și Serbia.

România a avut o reacție asemănătoare

Ministerul de Externe al României a reacționat, de asemenea, cu furie, afirmând că a transmis ambasadorului Ungariei la București „dezaprobarea sa fermă față de acest gest”.

„Orice manifestare revizionistă, indiferent de forma pe care o îmbracă, este inacceptabilă, împotriva realităților actuale și a angajamentelor comune”, se arată într-o declarație de luni.

Într-o postare pe Facebook de marți, Orban nu a abordat direct controversa legată de eșarfă. „Fotbalul nu este politică. Nu citiți în el lucruri care nu sunt acolo”, a scris el. „Echipa națională a Ungariei aparține tuturor maghiarilor, oriunde ar trăi!”.

Orban a provocat în mod regulat controverse cu țările vecine făcând referire la teritoriul Ungariei de dinainte de Primul Război Mondial, scrie The Guardian.