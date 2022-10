Ungaria închide o atracție turistică veche de secole

Criza energetică a determinat autoritățile ungare să închidă faimoasele băi de peșteră din această țară, asta după ce ele au reprezentat, sute de ani, o atracție turistică.

În cursul zilei de luni, 10 octombrie, personalul a stins luminile și a început să golească bazinele de la faimoasele băi de peșteră Miskolctapolca. Creșterea prețurilor la gaze a făcut ca atracția turistică, veche de secole, să cedeze.

Operatorul peșterii spune că aceasta s-a închis pe o perioadă nederminată din cauza războiului din Ucraina, care a dus la explozia prețurilor facturilor.

„Trebuie să închidem Baia Peșterilor, dintr-un singur motiv: consumul nostru de gaz în cele trei luni din octombrie-decembrie va costa suplimentar 61 de milioane de forinți (140.000 de dolari)”, a declarat directorul executiv Judit Nemeth.

Impact uriaș asupra hotelurilor și pensiunilor

Închiderea acestor băi de peșteră are un impact negativ pentru hotelurile și pensiunile din zonă, dar și pentru alte afaceri turistice din împrejur. Acest semn nu este deloc unul bun, mai ales să turismul începea lent să-și revină după ce a fost grav afectat de pandemia de coronavirus.

Compania care se ocupă de băile de peșteră, Miskolci Furdok, a fost în pierdere ultimii patru ani. Veniturile de anul trecut sunt mult sub nivelul de dinainte de pandemie.

Guvernul a acordat un ajutor financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii care lucrează în lanțurile de aprovizionare cheie și în sectorul de producție pentru a face față creșterii costurilor energetice, dar nu a oferit niciun sprijin sectorului serviciilor.

„Dacă am putea găsi cumva o modalitate eficientă din punct de vedere energetic de a înlocui această creștere uriașă a prețului la gaze și dacă am putea obține ajutor, atunci am începe imediat să analizăm această posibilitate”, a precizat Nemeth, scrie Reuters.

Liderii UE caută soluții pentru criza energetică

Liderii din Uniunea Europeană s-au reunit la Praga pentru a căuta soluții în ceea ce privește criza energetică. Printre măsurile luate în discuție se numără și plafonarea prețului gazelor naturale, adusă în discuție de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut un apel pentru noi sancţiuni care să vizeze sectorul energetic al Rusiei precum şi pentru noi arme, într-un moment în care blocul comunitar vrea să îşi menţină sprijinul pentru Ucraina şi să menţină o linie dură împotriva Kremlinului.

c„Trebuie să fim puternici, până la victoria noastră comună, să apărăm ceea ce preţuim atât de mult”, le-a spus Zelenski liderilor UE într-un mesaj video. „Trebuie să investim acum în apărarea noastră, în securitatea noastră, în cooperarea noastră, cât de mult posibil”, a mai spus preşedintele Ucrainei.

De asemenea, liderii UE au discutat modalităţi prin care să protejeze mai bine infrastructura vitală, în urma scurgerilor de gaze apărute la conductele Nord Stream, scurgeri care ar fi fost provocate de acte de „sabotaj”.

Însă, în centrul atenţiei s-au aflat dezacordurile mari cu privire la modul cum ar trebui abordată criza energetică, în condiţiile în care cele 27 de state membre s-au ciondănit cu privire la cel mai bun plan prin care vor să încerce să coboare preţurile.