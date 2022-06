Ambasadorul Austriei la Budapesta a fost convocat urgent, vineri după-amiază, de către ministrul de Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, după ce a apărut în spațiul public mesajul scandalos al lui Karl Pachner.

Mate Paczolay, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Ungaria, a etichetat afirmația respectivă drept „grosolană şi profund şocantă”, potrivit agenției de presă MTI.

Totodată, Guvernul de la Viena a calificat comentariul respectiv ca fiind „fără îndoială dezagreabil şi complet inacceptabil”, însă oficialii austrieci au precizat că Karl Pachner a scris acel mesaj pe contul său privat de Facebook, iar comentariul său nu are nicio legătură cu poziţia oficială a Austriei față de politicienii unguri.

În postarea sa, care a fost rapid ștearsă de pe rețelele sociale, Karl Pachner scria că dacă premierul ungar Viktor Orban ar deceda în urma unui atac de cord ar fi „un lucru corect”.

„Un atac de cord ar fi destul de corect, având în vedere constituţia sa şi potenţialul său de surescitaţie!”, a scris recent Karl Pachner pe contul său de Facebook, fiind profund deranjat de faptul că Ungaria a întârziat implementarea celui de-al șaselea pachet de sancțiuni europene împotriva Rusia și a limitat embargoul asupra petrolului rusesc.

La scurt timp, însă, acesta și-a cerut scuze tot pe rețelele sociale.

„Evident, nu doresc moartea lui Orban”, a adăugat directorul general al radiodifuzorului public ORF din Austria, care a recunoscut rapid că declaraţia sa a fost „sarcastică, dar şi puţin gândită şi confuză”.

Postarea sa împotriva prim-ministrului ungar, considerat a fi aliatul politic din UE al lui Vladimir Putin, a fost rapid denunţată de Guvernul de la Budapesta.

(1/2) FM Szijjártó has summoned Austria’s ambassador over Austrian state broadcaster @ORF director @KarlPachner‘s outrageous remarks on his FB page saying that if PM Orbán were to have a heart attack, it would be „an honorable thing to do”.

Outrageous… pic.twitter.com/4qk1AzJ1e4

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) June 2, 2022