Ministrul Afacerilor Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, avertizează că „urmează zile importante, decisive, care vor fi de o importanță uriașă pentru viitorul întregii politici europene privind migrația.” Ci anume: reuniunea miniștrilor de Externe de la Bruxelles și alegerile din Turingia și Saxonia, ce vor avea loc la sfârșitul săptămânii.

La rândul său, Zoltan Kovacs, secretarul de stat pentru Comunicare și Relații Internaționale al Ungariei, a reamintit tuturor că ambasadorul Ungariei la Bruxelles, Tamás Iván Kovács, a declarat, ca răspuns la atacul recent al primarului Bruxelles-ului, Philippe Close, că, dacă Bruxelles-ul va obliga Ungaria să permită intrarea migranților, atunci ar trebui să fie pregătit să-i primească și el. În scrisoarea sa, el a reiterat faptul că Ungaria a fost în prima linie a protecției frontierelor externe ale UE timp de aproape un deceniu, cheltuind peste două miliarde de euro din bugetul propriu pentru a-și îndeplini obligațiile conform Acordului Schengen, fără a primi vreun sprijin din partea UE.

Ungaria, ci nu Bruxelles-ul, este cea care a suferit din cauza lipsei de solidaritate. Deși Ungaria a protejat cu sârguință frontierele Europei, a fost sancționată în loc să fie sprijinită, Curtea de Justiție a Uniunii Europene impunând chiar și o amendă de 200 de milioane de euro.

Dacă Bruxelles-ul insistă să forțeze Ungaria să accepte migranți, atunci trebuie să fie pregătit să împartă responsabilitatea. Ungaria nu își va compromite securitatea națională și nu va purta singură această povară, mai ales când Bruxelles-ul pare să dorească migranți doar atât timp cât aceștia rămân în alte state membre ale UE.

