Ucraina vrea să confiște proprietățile Rusiei din România. Naftogaz a pornit demersurile

Gigantul de stat al gazelor naturale din Ucraina, Naftogaz, împreună cu cinci dintre subsidiarele sale, a început demersuri în instanțele de judecată din București pentru a pune în executare, și în România, o hotărâre a Curții Internaționale de Arbitraj de la Haga.

Această hotărâre, emisă în primăvara anului trecut, obligă Federația Rusă să plătească despăgubiri de 5 miliarde de dolari către Naftogaz pentru exproprierea activelor sale gaziere din Crimeea, inclusiv a mai multor zăcăminte offshore din Marea Neagră, ca urmare a anexării peninsulei de către Kremlin în martie 2014, în urmă cu peste 10 ani, conform datelor furnizate de Profit.ro.

În decembrie 2023, Naftogaz a obținut recunoașterea în Marea Britanie a hotărârii arbitrale emise de Curtea Internațională de Arbitraj de la Haga și desfășoară demersuri similare în instanțele din Statele Unite și din alte țări. Scopul acestor acțiuni este de a solicita executarea silită a proprietăților statului rus în aceste jurisdicții, pentru a recupera despăgubirile stabilite de curtea de arbitraj în aprilie 2023.

În prezent, nu este clar ce active ale Federației Ruse din România ar putea fi supuse executării silite de către Ucraina, în cazul în care demersurile vor avea succes. Totuși, Rusia deține un portofoliu de clădiri în București, conform unei analize media. În ceea ce privește participațiile la societăți comerciale, ar putea fi confiscate doar acele participații deținute direct de instituții și structuri de stat rusești.

Până acum, acțiunile juridice locale ale companiei de stat ucrainene, inițiate în octombrie anul trecut și încă în curs de desfășurare, au fost „plimbate” între Judecătoria Sectorului 3 din Capitală și trei secții ale Tribunalului București, după ce instanțele și-au declinat succesiv competența de soluționare. De asemenea, două secții ale Curții de Apel București, responsabile cu rezolvarea conflictelor negative de competență, au fost implicate.

Kremlinul ar putea fi executat silit

Ucraina a apelat deja la serviciile unui birou românesc de executori judecătorești, care a deschis un dosar de executare silită împotriva Federației Ruse. În aceste procese, Federația Rusă este reprezentată de Ministerul de Externe și Ministerul Justiției de la Moscova.

Inițial, pe 11 octombrie 2023, Naftogaz a solicitat Secției a VI-a Civilă a Tribunalului București, specializată în litigii comerciale, să recunoască local hotărârea arbitrala de la Haga și, pe baza acesteia, să aprobe executarea silită a Federației Ruse pe teritoriul României.

″În speță, creditoarele (Naftogaz și subsidiarele sale – n.r.) au solicitat ca instanța să dispună instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și mobile ale debitoarei Federația Rusă, până la concurența sumelor de: 4.222.875.858,81 dolari – prejudiciu constatat prin Hotărârea arbitrală pronunțată la data de 12.04.2023 în cauza înregistrată sub nr. 2017 – 2016 la Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga și penalități calculate prin raportare la indicele de referință EURIBOR 6 luni + 2% începând cu data de 18 martie 2014 și până la data plății integrale, și 23.889.036,26 dolari – cheltuieli de judecată avansate în procedura arbitrală″, se arată în documentele procesului.

Secția a VI-a Civilă a Tribunalului București a considerat, totuși, că litigiul este între două state, Ucraina și Rusia. Prin urmare, pe 19 octombrie 2023, a trimis dosarul la Secția a IV-a Civilă a Tribunalului. Aceasta, la rândul ei, a concluzionat că disputa este de natură comercială și a returnat dosarul la Secția a VI-a Civilă pe 6 noiembrie 2023. Conflictul de competență a fost rezolvat de Curtea de Apel București, care a stabilit pe 20 noiembrie 2023 că Secția a VI-a Civilă a Tribunalului București este competentă să judece cazul.