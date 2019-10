Fata este cea mai importanta parte a aspectului nostru, cea care ne caracterizeaza si ne diferentiaza de oricine altcineva, si a avea dinti sanatosi si frumosi este important. Zambetul si frumusetea dintilor ne comunica emotiile altora, ele pot fascina, atrage sau respinge tocmai pentru ca sunt elemente importante ale chipului. Impreuna cu sanatatea gingiilor, dintii sanatosi si stralucitori sunt fundamentali pentru ca estetica zambetului sa aiba o frumusete naturala a fetei.

O gura sanatoasa transmite imediat un sentiment de armonie si frumusete, dar si alte calitati ale persoanei respective. De fapt, de multe ori, cand descriem aspectul unei persoane, avem tendinta de a spune ca are un zambet frumos si suntem placut impresionati. Se intampla adesea ca cei care sunt constienti de faptul ca nu au un zambet frumos, sa il ascunda cu un gest al mainii sau sa nu descopere prea mult dintii si gingiile. Se simt mai nesiguri si tind sa nu exprime asa cum si-ar dori emotiile, creand aproape un complex.

Frumusetea zambetului si a dintilor nostri, precum si cresterea increderii in sine pentru bunastarea psihologica este foarte importanta pentru relatiile sociale, deoarece imbunatateste imaginea pe care o percep ceilalti despre noi. Un zambet frumos este o carte de vizita, in special cand vorbim de legaturi de afaceri. Ne place, atunci cand incheiem un contract, vorbim despre o viitoare colaborare sau angajam pe cineva, sa avem in fata noastra un interlocutor care sa se incadreze in anumite standarde, si zambetul frumos este printre acestea. Cand vorbim cu o persoana care are un zambet urat sau dinti lipsa vizibili, oricat de tentanta ar fi afacerea respectiva, parca ramanem cu un semn de intrebare. De fapt, un zambet neingrijit poate inspira neglijenta din toate punctele de vedere. Si, astfel, ne vom intreba cum o persoana care nu are grija de ea insasi, poate avea grija de contractele noastre sau de afacerile noastre? Da, imaginea conteaza foarte mult, in special atunci cand facem afaceri. Fiecare detaliu trebuie sa fie studiat si pus la punct daca ne dorim sa avem succes, fie ca avem propria afacere, fie ca ne dorim un job mai bun. Oamenilor le place sa colaboreze cu persoane serioase, si un zambet ingrijit si frumos va spune multe despre dvs.

Daca ati ajuns la punctul in care a-ti pierdut un dinte, nu mai stati pe ganduri si luati masuri! Probabil va fi necesar un implant dentar. Clinica Cris Smile Studio va face o oferta implant dentar de nerefuzat. In ce consta? Pana pe data de 31 octombrie puteti beneficia de implant dentar ARDS, Implantium sau Paltop la doar 390 euro de la 490 Euro! Aceasta oferta include: procedura de descoperire a de implantului ce se va face peste aproximativ 5-8 luni si bontul protetic. Coroana dentara pe implant, ce va fi montata peste aprox 5-8 luni, va costa 250 de Euro. Trebuie sa stiti ca pentru inserarea implantului va trebui facuta obligatoriu o investigatie CT (Computer tomografic) la unul partenerii clincii, adica YTS Dental View, Digi RX sau FM Medident. Pretul unei investigatii CT este de la 150 lei pentru un implant si poate ajunge la 600 lei pentru o reabilitare completa (4 arcade) in functie de nevoia pacientului. Tipul de implant dentar se va stabili in functie de cazul fiecarui pacient. Daca bugetul dvs. este limitat, este important de stiut faptul ca toate tratamentele dentare din cadrul Cris Smile Studio pot fi achitate si in rate egale (pana la 12 rate), fara dobanda, prin Card Avantaj, Bonus Card – Garanti Bank, Alpha Card sau ING Card.

