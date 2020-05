”Văd că începe jelania cu pensiile și alocațiile.

O sa vă spun opinia mea și o să-i doară pe mulți:

Chestiunea asta cu pensii și alocații este o chestiune în primul rând de voință și apoi de economie.

Nu invers!

Da, stiu mulți vă spun că invers, dar le transmit că economia începe cu scopul și apoi cu fapta.

Deci, dacă se dorește pot crește alocațiie.

Dacă se dorește pot crește pensiile.

Fără să faci nici un deficit suplimentar că oricum deficitul văd că l-au făcut unii doar pe risipă, pe măsuri care nu întorc bani.

Cum crești alocatiile?

Cum crești pensiile?

Două metode. Valabile pentru unul ca mine, fără interese, fara șmecherii și prietenii când e vorba de țară și popor! Adică ce aș face eu și nu fac ei!

1. Dacă vrei să faci asta, aduci venituri la buget!

Nu te mai lauzi toată ziua că ajuti economia neîncasându-i taxele, nu mai lași să zburde evazioniștii, incasezi restantele și nu mai faci pe fata mare când ai 12 miliarde lei gaura la venituri pe primele trei luni. Sa vă dau o cifră: din restante recuperezi 10 mld, din spalări de bani și preturi de transfer, inca 10 mld și din evaziune fiscală minim 5 miliarde euro. Asta fără să pui taxe.

Evident că, dacă tu nu încasezi bani ca sa nu superi companiile prietene, nici nu vei avea bani să platesti cheltuieli, nici macar pentru investitii. Drept dovada că acum ne imprumutăm să plătim asfaltul, becurile și cablurile aferente trceute pe deconturi PNDL.

2. Dacă vrei să ai bani pentru oameni, realoci resursele bugetare, păstrezi doar programe care aduc valoare adăugată în economie, care întorc bani la buget, nu mai risipești bani pe bunuri și servicii de parcă ai avea o administrație cu 30 de ministere, mai faci curățenie în cheltuieli. Vă spuneam înainte de rectificare că sunt 35 miliarde lei disponibilie pentru relocare în buget.

În subsidiar, nu arunci banii pe fereastră, prioritizezi, nu cumperi măști să rămâi cu ele cum s-a întâmplat, gândești domnule, că de aceea ești demnitar. Nu dai ajutor de stat unei companii care avea profit în S1 80 milioane lei si pierdere în S2 180 milioane lei fără să verifici dacă nu s-au externalizat niște capitaluri (mai ales ca are acționariat rusesc), nu dai ajutor de stat unei companii care s-a tranzactionat in urma cu un an cu 1 an cu 740 milioane euro si in care deja se investeste 1 miliard de euro, potrivit anunțului din ianuarie 2020.

Nu arunci cu banii pe fereastră!

Adunați sumele de mai sus pe scurt și va zic că sunt bani destui, dar nu se aleargă după ei și nici nu se chivernisesc cum trebuie.

Așa că afirmațiile acestea cu starea economiei și condiționarea creșterii puterii de cumpărare a populației să o cânte cât or vrea, la mine nu ar trece clasa.

Este o mare minciună. Cât timp există trafic și contrabandă, respectiv economie gri în România de 71 miliarde euro, cât timp există evaziunea în România de 22 miliarde euro, să tot cerți oamenii că nu își primesc banii stabiliți prin lege nu denotă tupeu. Denotă cel puțin lipsă de decență ca să nu folosesc cuvintele pe care le folosesc ei.

Rețineți ordinea firească a lucrurilor

OAMENII! ECONOMIA! CAPITALUL” scrie economistul Adrian Câciu pe Facebook.