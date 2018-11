Un renumit profesor de economie șterge pe jos cu Executivul-Situația economică este dezastruoasă

,,Deficitul bugetar pe primele 10 luni a fost anul trecut 6,6 mld lei şi anul acesta este 20,8 mld. lei. Adică este cu peste 14 miliarde mai mare.

14 miliarde de lei. Adică 4 miliarde de euro. Fix 600 km de autostradă, la standardul de cost al lui Boc. Ei, iată că am ratat-o şi anul ăsta, la fel ca în ceilalţi 28 de ani de la Revoluţie, no problem, o facem la anul.

Banii aceştia nu s-au dus în şcoli sau în spitale. Nici măcar în acele spitale-scandal public, subiecte sensibile, pe care stă toată lumea cu lupa, cum e celebra secţie pentru arşi, care nici azi nu există. Banii aceştia s-au dus în salarii şi pensii.

În salariile şi pensiile unora, să ne înţelegem. Să trăiască ei bine. Fiindcă eu aş fi zis că, dacă tot e să facem wageledgrowth, atunci hai nene să distribuim astea 14 miliarde din elicopter, în mod egal la toată lumea. Dacă wageledgrowth are sens, nu ar fi fost aşa mai just? De ce să facă growth doar avocatul poporului, parlamentarii, medicii, profesorii şi pensionarii cu epoleţi? Muncitorul de pe şantier ce are, el nu face growth? Adică Viorica Dăncilă face growth dar o coafeză nu? (nu râdeţi) Mie de ce nu-mi dă nimeni o creştere cu 25%? Că şi eu ştiu să fac growth, ia să vă arăt...

Pusă aşa chestiunea, ridicolul devine evident. Băieţii au folosit banii ca să-şi tragă ei foloase necuvenite (salariul acestui premier este cel mai autentic folos necuvenit) şi, pentru ca lumea să tacă din gură, au mai dat ceva mită electorală în stânga şi în dreapta. Dar realitatea materială a acestei ţări rămâne aceeaşi, a scris profesorul de economie Bogdan Glăvan, pe facebook.