Ministrul Investițiilor, Adrian Câciu, a subliniat marți că România nu trebuie să repete perioadele de austeritate impuse în trecut de guvernele conduse de Emil Boc și Florin Cîțu, când s-au aplicat măsuri drastice ce au dus la tăierea pensiilor, salariilor și investițiilor.

Acesta a subliniat că în contextul actual, Partidul Social-Democrat (PSD) rămâne principalul garant al unui viitor economic stabil și al creșterii nivelului de trai al românilor.

În cadrul unei declarații susținute la sediul PSD, Adrian Câciu a atras atenția asupra efectelor negative recente asupra economiei românești, cum ar fi creșterea dobânzilor la care statul se împrumută și scăderea burselor.

Ministrul Adrian Câciu a subliniat că această situație reflectă reacția investitorilor români față de perspectiva ca România să alunece într-o perioadă de austeritate.

El a comparat această posibilitate cu perioadele dificile din trecut, când guvernele de dreapta au tăiat fonduri pentru pensii și salarii, iar investițiile în infrastructură au fost suspendate.

Câciu a insistat că PSD este singurul partid capabil să protejeze românii și economia țării, argumentând că investițiile în infrastructură și în sectorul social (spitale, școli, drumuri) sunt dovezi ale succesului guvernării sale.

”Românii trebuie să ştie că nu vrem să repetăm nici dieta Boc, nici dieta Câţu cu austeritatea, în care nu mai sunt bani de pensii, se taie salarii sau, mai rău, se taie investiţiile. Trebuie să ştiţi, totuşi, şi cred că văd toţi românii acest lucru, că sunt investiţii în derulare în toate localităţile României, sunt investiţii deja realizate şi în spitale, şi în şcoli, şi în autostrăzi. Chiar mâine se mai deschid tronsoane de drum expres. Vrem să renunţăm la toate acestea şi să alegem un experiment, să ajungem austeritatea, să facem contabilitate bugetară, cum am mai făcut-o pe vremea lui Boc, cum am făcut-o pe vremea lui Câţu, când am fost închişi în case, când ne-am înmormântat rudele în saci, când economia era închisă, sau vrem să avem o protecţie, pentru că Partidul Social-Democrat asta a făcut totdeauna, I-a protejat pe români, a protejat economia României şi a crescut economia României?”, a mai spus Câciu.