Un patron din Timișoara acuză abuzuri ale USR: Susținători ai unor acțiuni dictatoriale

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Dinu a vorbit despre reprezentantul USR Timiș în Consiliul Local Timișoara, Ana Munteanu. Potrivit acestuia, Ana Munteanu a demarat o acțiune împotriva Berăriei 700 chiar dacă în mediul privat este preocupată să mențină sectorul economic pe linia de plutire.

”Deși aflați într-o procedură de mediere cu municipalitatea, am fost șocati de abuzul reprezentantului USR TIMIȘ în Consiliul Local Timișoara – Ana Munteanu care, contrar atitudinii mediului privat, preocupat să mențină sectorul economic la linia de plutire în această perioadă de pandemie, a demarat o acțiune împotriva noastră doar pentru a intimida demersul făcut de societatea noastră pentru aplicarea clauzelor contractual privind forța majoră începând cu 24.10.2020, dată de la care locația “Berăria 700” este închisă.”, notează acesta.

Omul de afaceri și patronul Berăriei 700 este e părere că atât primarul Timișoarei cât și prefectul ”se erijează din apărători ai statului de drept în susținători ai unor acțiuni dictatoriale, cu practici neo-marxiste” dacă nu se dezic de abuzul Anei Munteanu.

Dan Dinu a mai povestit că, ”încercând să intimideze prin acea acțiune abuzivă de descindere, a uitat ea însăși să respecte regulile sanitare impuse de legislația în vigoare și a pătruns în spațiul nostrum fără să se dezinfecteze pe mâini, punând astfel în pericol sănătatea celor prezenți în incintă”.

”Este de menționat că societatea DEL CORSO FAMILY SRL care deține încă din anul 2015 spațiul constând în restaurant și terasă, cunoscut sub numele de “Berăria 700”, spațiu ce se află în proprietatea Municipiului Timișoara și în care am investit peste 500.000 euro, fiind adus din starea insalubră de la preluare la faza actuală, pentru care, de 5 ani, am achitat o chirie lunară de aproximativ 10.000 euro, a fost preocupată în tot acest timp de păstrarea și remunerarea angajaților, chiar dacă locația Berăria 700 a fost închisă și lipsită de orice încasare.

Doamna consilier USR înțelege să se prevaleze de poziția și influența pe care o deține în prezent, racolând doi reprezentanți ai Jandarmeriei din Timișoara pentru a descinde la un alt obiectiv deținut de societatea noastră, care nu face obiectul negocierii dintre noi și Primăria Municipiului Timișoara!

În treacăt, menționăm ca “justițiara” încercând să intimideze prin acea acțiune abuzivă de descindere, a uitat ea însăși să respecte regulile sanitare impuse de legislația în vigoare și a pătruns în spațiul nostrum fără să se dezinfecteze pe mâini, punând astfel în pericol sănătatea celor prezenți în incintă!”, mai scrie el.