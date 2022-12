Evgheni Prigojin, un oligarh rus, a avertizat Statele Unite să nu desemneze Grupul Wagner ca organizație „teroristă”. Grupul Wagner – un contractor militar privat – a fost activ în conflictul din Ucraina, precum și în țări din Africa și Orientul Mijlociu.

Un oligarh rus amenință SUA

„Când ești pus pe lista organizațiilor teroriste, atunci, așa cum se spune, faci ceea ce este necesar pentru a-ți atinge obiectivele. Au pus deja o organizație pe lista organizațiilor teroriste o dată și au primit un răspuns care i-a făcut să tremure”,a spus Evgheni Prigojin, atunci când a fost întrebat despre faptul că guvernul SUA nu a dat curs planurilor raportate de a desemna grupul Wagner drept organizație teroristă străină

Răspunsul său a venit prin intermediul canalului Telegram al holdingului său, Concord.

„După cum spune proverbul, lăsați câinii care dorm să doarmă. Nu-l treziți pe Wagner PMC, americani, cât încă doarme”, a mai spus Evgheni Prigojin, potrivit CNN.

CNN a raportat la 30 noiembrie, citând un oficial american, că administrația Biden ia în considerare desemnarea Grupului Wagner drept organizație teroristă străină, pe fondul eforturilor de a impune costuri Rusiei pentru războiul din Ucraina.

Nu a fost luată nicio decizie finală, a spus oficialul, și nu este clar „cât de departe este administrația de a face potențial această desemnare, având în vedere procesul juridic laborios pentru a face această determinare”.

Grupul Wagner, sancționat de SUA

Wagner este deja sancționat de SUA, dar administrația Biden are în vedere etichetarea sa ca organizație teroristă, pe fondul presiunilor – atât din partea ucrainenilor, cât și din partea Congresului – de a declara Rusia drept stat sponsor al terorii din cauza invaziei Ucrainei și a atacurilor constante asupra populației civile.

„Nu am avut nici un fel de probleme. Nu am depășit niciodată limitele a ceea ce este permis, nu am oprimat niciodată civili, am salvat întotdeauna pe cei oprimați de violență, nu am intrat niciodată în nicio categorie de organizație teroristă, nu am trecut și nu vom trece niciodată peste legile moralității”, a mai spus Evgheni Prigojin.

Reportajele CNN, în ultimii patru ani, au scos la iveală încălcări ample ale drepturilor omului de către Wagner în Siria, Libia și Republica Centrafricană. Grupurile pentru drepturile omului susțin, de asemenea, că contractorii săi au comis atrocități în Mali.