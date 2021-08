Tily Niculae a trecut prin momente dificile, după ce a fost infectată cu norovirus și a mers la spital din cauza simptomelor de nesuportat. Aceasta a povestit care au fost simptomele resimțite în urma infectării cu noul virus, care a apărut inițial la Râșnov, județul Brașov.

Norovirusul provoacă o gastroenterocolită severă, iar Tily Niculae s-a simțit foarte rău, având stări de vomă, dureri abdominale și alte simptome. Mai mult, actrița a povestit și că virusul se transmite pe cale virală, din cauza unei igiene precare.

„Am ajuns la spital pentru că am vrut eu. Am luat un virus și am făcut o gastroenterită și tratamentul de acasă nu mai funcționa. Am vrut să merg la spital pentru niște perfuzii pentru că nu putea să iau medicamentele prescrise. Ca să nu fie mai rău, m-am dus la spital pentru perfuzii ca să mă pună pe picioare. Gastroenterita presupune episoade de vomă, moleșeală, dureri de stomac, asta presupune, dar odată declanșate episoadele de vomă, tu nu știi dacă ai două, trei, zece sau douăzeci.