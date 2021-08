O cunoscută actriță a ajuns de urgență la spital! A avut nevoie de perfuzii

Actrița Tily Niculae a ajuns de urgență la spital, marți noaptea. Vedeta a povestit că a îndurat dureri insuportabile și că, până la urmă, a sunat la salvare. Actrița a spus că i s-a făcut un injecție, având în vedere că ambulanțele, fie ele private sau de stat, nu au perfuzii. Ulterior, aceasta a ajuns la spital.

“Am visat toată noaptea după perfuzia asta… Ambulanța a venit la 06:20 și mi-a făcut o injecție. Nu m-am simțit wow, cum nu aveau perfuzie, nici ei, nici ambulanțele private, am venit eu după ea. Mi-a mai fost așa rău o singură dată în viața mea, când eram gravidă cu Sofia și eram la Barcelona. Am schimbat biletele de avion și am ajuns tot la perfuzie”, a scris Tily Niculae, pe contul său de Instagram.