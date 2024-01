Cu o zi în urmă, Germania, Olanda și Polonia au încheiat un acord pentru a simplifica procedurile administrative, ce îngreunează deplasarea rapidă a trupelor militare și a armelor peste granițele lor, în special pe una dintre rutele principale, ce leagă Marea Nordului de Flancul Estic al NATO.

În cadrul unei adunări la sediul Agenției Europene de Apărare de la Bruxelles, Belgia, ministrul Apărării din Olanda, Kajsa Ollongren, a subliniat importanța asigurării condițiilor favorabile pentru desfășurarea rapidă a operațiunilor militare, înaintea unei eventuale crize.

We need a military Schengen to move military personnel and materiel more quickly and efficiently. This will make Europe stronger. We took an important step: Poland, Germany and the Netherlands signed a declaration to achieve a military corridor.

