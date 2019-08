În plină dezbatere asupra modului în care poliţiştii reacţionează la suferinţa românilor, dupa cazul Caracal şi a operatorilor de la 112, precum şi episodul fetei plină de sânge, ignorată de doi poliţişti din Galaţi, apare acum o nouă dezvăluire. Este vorba despre o femeie de 34 de ani din Bucureşti, care spune că a fost primită cu ostilitate la secţia de Poliţie unde vroia să reclame că a fost victima unui viol, potrivit Ştirilor ProTV.

“Sunteţi sigură că vreţi să depuneţi plângere? Îi puteţi distruge viaţa bărbatului” – ar fi fost doar una dintre întrebările pe care femeia, în stare de şoc şi cu răni grave, le-ar fi primit de unde se aştepta mai puţin.

Femeia în vârstă de 34 de ani din Bucureşti spune că a fost violată duminică noaptea, de un bărbat pe care îl cunoştea de puţin timp. “Am luat repede un taxi şi am mers la poliţie. Am simţit că nu sunt luată în serios. Am fost întrebată în repetate rânduri dacă sunt sigură că vreau să depun plângere, dacă nu cumva vreau să mă răzbun, că nu mă gândesc că îi pot distruge viaţa acestui bărbat.”, spune femeia.

În ultima săptămână, mesajele celor dezamăgiţi de poliţie au fost citite şi făcute publice de diverşi bloggeri sau de ONG-uri. Adriana Radu, fondator “Sex vs Barza”, povesteşte despre un astfel de caz primit: “Am trecut printr-un viol, în câmp. Am scăpat fugind. Am dat de o maşină a poliţiei. Poliţistul de la volan mi-a zis să merg la secţie, că nu e treaba lui. Era trecut de 12 noaptea, eram pe şoseaua dintre Constanţa şi litoral, prin câmp şi aveam urme vizibile de agresiune.” Carmen Nemeș, avocat la Asociaţia Anais, relatează şi ea: “Noi avem un caz, al unei victime a violenţei în familie, care avea 11 ordine de protecţie şi abia acum, după aceste cazuri de la Caracal, cei implicaţi au fost chemaţi la audieri.”

După cazul Alexandrei şi cel al Luizei, 24 de asociaţii au făcut front comun şi au trimis premierului Viorica Dăncilă şi preşedintelui Klaus Iohannis o scrisoare în care cer, printre altele, mărirea pedepselor pentru viol şi agresiuni sexuale.

Te-ar putea interesa și: