Un medic român a renunțat la Franța pentru România

„Eu cu soţia am considerat că este interesant să facem rezidenţiatul în altă ţară, să vedem cum se petrece şi acolo. Am terminat rezidenţiatul în 2014 şi unul dintre spitalele la care am lucrat mi-a oferit un post de medic specialist”, a declarat Vlad Sârzea, conform Digi24.ro.

Iar salariul pe care l-a avut nu se poate compara cu banii pe care îi primeşte acum în România.

Vlad Sârzea, medic: „Odată ajuns medic specialist, diferenţa este destul de mare, undeva la 4,5.

O gardă în Franţa se plăteşte... cam 50 de euro pe oră. În România, cam 45 de lei pe oră.”

Vlad Sârzea s-a întors în România datorită fiicei lui, năcută în 2015, pe care trebuia s-o ducă la creşă la 2 ani şi jumătate. Acesta consideră că în România există o altfel de cultură familială. Nu există termen de comparaţie între Franţa şi România la capitolul familie.

Colegii de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă din Călăraşi sunt încântaţi de medicul în vârstă de 33 de ani.

„Aşteptăm să fie definitiv, să fie al nostru. Aşteptăm ultimele aprobări de la Minister. Nu ştim data exactă, dar e pe poziţii”, a declarat directorul SAJ Călăraşi.

Vlad Sârzea: „Faptul că am fost în Franţa, pe ei i-a interesat să vadă cum lucram acolo, cum erau dotate ambulanţele, ce am putea noi să îmbunătăţim”.

Salvările de la Serviciului Judeţean de Ambulanţă Călăraşi au chiar şi 900.000 de kilometri la bord.