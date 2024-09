Karel Heřmánek avea 76 de ani și era unul dintre monștrii sacri ai cinematografiei cehe. Aparițiile sale în filme nominalizate la Oscar încântau publicul cinefil și critica de specialitate, care îl numea ”un actor cameleonic”.

Potrivit presei locale, „atât poliția, cât și unul dintre proprietarii poligonului au confirmat tragicul eveniment”.

Incidentul face obiectul unei anchete a poliției

„Nu pot dezvălui identitatea decedatului, totuși pot confirma că un bărbat care a venit dimineața pentru a trage cu arma a întors pistolul asupra sa și s-a împușcat”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Barbora Schneeweisová. „Poliția nu poate oferi deocamdată detalii suplimentare. Incidentul face obiectul unei anchete”, a mai spus aceasta, potrivit Nationalworld.

Viața și cariera lui Karel Heřmánek au fost elogiate la Teatrul Bez zábradlí, teatrul pe care l-a fondat și unde angajase mulți tineri actori talentați.

A jucat rolul lui Lucifer în ”Give the Devil His Due”

Radio Prague International a informat că „mulți dintre colegii săi, inclusiv Jaroslav Satoranský și Zuzana Stivínová, au participat la evenimentul care a inclus o expoziție cu fotografii și postere în care apare în rolurile sale notabile.”

Karel Heřmánek a jucat în filmul ”Visele interzise ale lui Karel Kachyňa”, bazat pe o carte a lui Ota Pavel și a jucat rolul lui Lucifer în ”Give the Devil His Due”.

Milan Šteindler, actor și scenarist ceh i-a adus un omagiu pe Instagram și a spus: „Am petrecut împreună mult timp la fimările care redau bătălia de la Stalingrad, pe câmpiile înzăpezite ale Finlandei, iar acum câțiva ani am jucat într-un serial în care am inventat dialoguri și am improvizat. Nu voi uita niciodată umorul tău sec! Într-o zi ne vom întâlni din nou. Dar nu chiar acum… dar nu imediat”.

Karel Heřmánek suferea de nevralgie de trigemen

Conform presei, Karel Heřmánek suferea de nevralgie de trigemen, care provoacă paralizia facială.

Karel Heřmánek a jucat și în filmele ”Divided We Fall”, nominalizat la Oscar, ”Stalingrad”, ”The Young Man”, ”Moby Dick”, Angel in the Devil’s Body și a jucat rolul diavolului în ”Goat Story-The Old Prague Legends”, în 2008.