Un fost pușcaș marin american a fost eliberat din Rusia! Joe Biden: Am luat o decizie dificilă pentru eliberarea lui

Americanul Trevor Reed, un fost pușcaș marin american deținut din 2019, a fost eliberat din detenție în Rusia în schimbul pilotului rus Konstantin Iaroshenko, care ispășea o pedeapsă de 20 de ani în Statele Unite, au anunțat miercuri ambele țări.

Schimbul surpriză, despre care oficialii americani au spus că a fost rezultatul a luni de muncă asiduă și atentă, vine într-un moment în care legăturile dintre Statele Unite ale Americii și Rusia au ajuns la cel mai rău nivel din ultimele decenii din cauza invaziei Rusiei în Ucraina.

Președintele Joe Biden și secretarul de stat Antony Blinken au salutat eliberarea lui Trevor Reed și au declarat că fac eforturi pentru eliberarea unui alt cetățean american deținut în Rusia, Paul Whelan.

Today, we welcome home Trevor Reed and celebrate his return to the family that missed him dearly. A former U.S. Marine, he is now free from Russian detention. I was delighted to be able to share with his family the good news about Trevor’s freedom.

— President Biden (@POTUS) April 27, 2022