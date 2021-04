Alex de la Orăștie a trecut prin momente fără precedent. Artistul a fost diagnosticat cu depresie, iar psihologii au rămas și ei șocați de motivul pentru care acesta a ajuns într-o astfel de stare.

Artistul a vorbit despre perioada dură din viața sa. La 33 de ani, deși a înregistrat un succes imens, boala a fost mai presus decât el. Potrivit acestuia, de când a apărut succesul în viața sa, starea lui de spirit s-a schimbat radical.

Mai exact, artistul nu se aștepta să aibă un succes atât de mare, iar după câteva zile de la lansarea primei sale piese, acesta a devenit extrem de cunoscut, lucru pe care nu a știut cum să îl gestioneze.

Totodată, el a mai adăugat că nici specialiștii nu au înțeles motivul pentru care artistul a căzut într-o astfel de stare, în loc să se bucure de tot ceea ce a realizat.

“Acum 12 ani, chiar în Vinerea Mare împlinesc 12 ani de când m-am lansat. Atunci am suferit o depresie, pentru că nu mă așteptam să am așa un impact cu publicul. După prima piesă scoasă, după trei zile, ieșeam pe stradă, mă cunoștea lumea și nu am știut cum să gestionez acest succes.

Am fost la specialiști și mi-au spus că nu înțeleg cum am căzut în depresie, când eu trebuia să mă bucur. Eu mi-am dorit doar să cânt, nu mi-am făcut și alte planuri, să mă gândesc la o familie, la căsătorie, la copii. Și nici în ziua de azi nu-mi dau seama de ce am căzut atunci”, a declarat Alex de la Orăștie în cadrul emisiunii “Star Matinal”.

Familia a fost alături de el

Părinții săi au fost însă alături de el în toată această perioadă. Artistul susține că avea momente când nu mai voia să vadă pe nimeni și își dorea doar singurătate, însă relația cu mama sa l-a protejat.

Totodată, el a mai menționat că cel mai probabil succesul dobândit trebuie plătit într-o oarecare măsură.

“Nu mai voiam să mă văd la televizor, nu mai voiam să stau cu nimeni, voiam să stau singur. În perioada aceea am stat doar la părinți, pentru că aveam o legătură mai puternică cu mama și mă simțeam doar de ea protejat.

Au fost niște momente despre care nu vreau să vorbesc cu tristețe, ci cu zâmbetul pe buze. Părerea mea este că succesul acesta trebuie plătit cumva”, a mai spus îndrăgitul interpret la matinalul care este difuzat la Antena Stars.