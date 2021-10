Atacantul echipei Golden State Warriors, Andrew Wiggins, a precizat că a simțit că nu are de ales decât să se vaccineze împotriva coronavirusului pentru a mai putea juca în NBA. Sportivul declarat în luna martie a acestui an că se va vaccina doar dacă va deveni obligatoriu. Amintim că acesta a solicitat o scutire pe motive religioase, însă NBA a respins cererea sportivului în luna septembrie.

Antrenorul principal al echipei Golden State Warriors a confirmat că Andrew Wiggins a primit vaccinul anti-COVID.

„Mă simt bine că joc, dar faptul că m-am vaccinat va fi ceva care îmi va rămâne mult timp în minte. Nu este ceva ce am vrut să fac, am cam fost forţat să fac asta”, a spus sportivul.

Atacantul echipei Golden State Warriors spune că nu are nimic împotriva echipei sale deoarece regula nu a fost făcută de aceasta.

Acesta a mai spus că în familia sa nimeni nu este vaccinat.

„Nu este ceva în care credem cu adevărat în familie. Ei ştiu că trebuie să o fac. Ori mă vaccinez, ori nu mai joc baschet, aşa a venit. Am 26 de ani. Am doi copii. Vreau mai mulţi copii. Încerc să fac ceva care să genereze cât mai mulţi bani pot obţine pentru copiii mei şi pentru viitorii mei copii, încercând să aduc o bunăstare generală. Aşadar, am intrat în joc, am riscat şi să sperăm că sunt bine”, a adăugat jucătorul.