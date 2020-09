Un celebru om de afaceri are coronavirus! El a decis să se interneze la Matei Balș. Trebuie spus că acesta este extrem de apropiat de Adelina Pestrițu, cea care, de altfel, a anunțat în urmă cu câteva zile că are Covid-19.

Persoana căreia i-a ieșit acum testul pozitiv pentru noul coronavirus este nimeni altul decât Alin Cocoș, fiul celebrului om de afaceri Dorin Cocoș. El este fostul fiu vitreg al Elenei Udrea.

Alin Cocoș, soția sa Monica Orlanda și fiul lor Andreas au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus. Monica Orlanda a fost cea care a făcut anunțul pe rețelele de socializare.

„În urma unor simptome de răceală, am decis să ne facem testul RT-PCR SARS COV 2, ieșind pozitiv pentru toți membrii familiei, inclusiv Andreas. Aseară am primit rezultatele testelor, iar astăzi am decis să ne internăm la Institutul de Boli infecțioase „Matei Balș”.

Pentru toate persoanele cu care am intrat în contact după data de 31 august, vă rugăm să vă faceți testul RT-PCR ( metoda exudat faringian și nazal).

Nu ignorați durerile de cap, stările de greață și senzația de răceală!!!”, a transmis Monica Orlanda pe contul ei de Instagram.

Trebuie spus că Alin Cocoș și soția sunt prieteni cu Adelina Pestrițu și soțul acesteia, susține cancan.ro. Pestrițu a fost confirmată pozitiv pe data de 1 septembrie 2020 cu virusul SARS-CoV-2 iar la ora actuală este internată la Spitalul Militar din Capitală.

”(…) Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros. Totul s-a întâmplat treptat. Înainte de a intra în starea de panică, pe care cu siguranță cei care au fost depistați cu Covid 19, au trăit-o, am făcut singură un test. Mi-am făcut o cafea, am pus două lingurițe de miere și am observat că gustul dispare reptat. Trebuia să merg la un shooting. M-am urcat în mașină, dar ulterior am contramandat totul și am sunat să mă programez la un test”, a povestit atunci Adelina Pestrițu.