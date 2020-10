View this post on Instagram

Raftul lui [email protected]: Zacusca Dacă ar trebui să ne alegem un produs care să devină brand de țară, zacusca ar fi aceea🤩 Pe cat de banală ar părea o mâncare de legume coapte și tocate, nu cred să existe 2 rețete la fel, nici ca ingrediente, nici ca gust. Nu știu dacă am avut vreo contribuție, însă zacusca de la mama nu dă nici arsuri și nici ulei în exces nu are😛 Nu uitați că zacusca nu e un aliment de bază, ci un aperitiv pentru plăcerea gustului😋 ✅Plus-uri: -o mâncare de legume ce poate fi consumată toată iarna, cu beneficiile fitonutrienților vegetali -legumele sunt coapte în prealabil și apoi fierte- până și ceapa poate fi înăbușită -sucul de roșii crește absorbția fierului din legume -borcanele sunt sterilizate prin fierbere și pot fi păstrate mult timp în cămară. ‼️Minus-uri: -poate deveni o bombă calorică dacă este “fiartă” în ulei -greu de digerat dacă ceapa este prăjită/ bine rumenită, în loc să fie fiartă înăbușit. 🆗Porția corectă: 4-5 lingurițe, cat să acopere suprafața unei felii de pâine, sau folosită ca “sos” pentru bastonașe de legume (țelină, morcov etc). În cazul în care țineți dietă fără carbohidrați, mâncați zacuscă pe felii de ardei gras sau de castravete😉