Dacă trebuie să ajungi într-o altă parte a lumii în această perioadă este aproape imposibil pentru că majoritatea statelor au implementat o măsură care prevede că orice om care vine dintr-o zonă roșie de COVID-19 să intre în carantină. Austriecii se pare că au găsit o soluție.

Aeroportul din Viena va testa începând de luni pentru coronavirus, în schimbul unei taxe de 190 de euro, pasagerii care doresc să evite carantina de 14 zile obligatorie în cazul persoanelor care intră în Austria.

Pasagerii care sosesc pe aeroportul din Viena dintr-o călătorie internațională trebuie să prezinte un certificat medical nu mai vechi de patru zile care să ateste că nu sunt infectați cu noul coronavirus, altfel trebuie să intre în carantină.

Rezultatele vin în 2-3 ore

Dar începând de luni acești pasageri pot fi supuși unui test biologic molecular la sosirea pe aeroport și vor primi rezultatul în 2-3 ore. ”Călătoriile aeriene, indiferent că sunt de afaceri ori din rațiuni urgente … vor deveni astfel mai sigure și mai ușoare”, explică aeroportul din Viena în anunțul său. Testul care costă 190 de euro va fi disponibil pe acest aeroport și pentru pasagerii care părăsesc Viena.

Austria are confirmate până în prezent 15.526 de cazuri de infectare cu COVID-19 și 598 de decese, dar în ultimele două săptămâni numărul zilnic de cazuri noi s-a menținut constant sub o sută. Estimând că epidemia este astfel sub control, guvernul austriac a inițiat o relaxare progresivă a restricțiilor instituite pentru a frâna răspândirea virusului.