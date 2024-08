Într-un scurt videoclip postat online săptămâna trecută de proprietarul unui magazin indian de smartphone-uri, un tânăr a recunoscut că a făcut greva foamei timp de trei zile în încercarea de a-și convinge mama să îi cumpere un iPhone nou.

De asemenea, femeia care apare în înregistrarea video se presupune că își câștigă venitul vânzând flori în fața unui templu; expresia ei transmite foarte multe despre frământările sale interioare, scrie Odditycentral.

Videoclipul, care a fost postat de jurnalistul indian Abhishek pe X (anterior Twitter), a primit peste un milion de vizualizări și a declanșat o discuție controversată privind drepturile tinerilor și utilizarea gadgeturilor ca simboluri de statut.

În videoclipul distribuit pe scară largă, femeia explică:

Comentatorii online l-au criticat dur pe adolescent pentru modul în care o tratează pe mama sa, acuzându-l că este insensibil la mama sa și că o supune unui abuz emoțional și financiar. Chiar dacă a înțeles că ea își câștiga banii vânzând flori, el a insistat ca ea să îi cumpere un smartphone, deși știa că nu își puteau permite de fapt unul.

Mama acestui tânăr stă în fața unui templu și vinde flori. El a început o grevă a foamei de trei zile și a insistat să cumpere un iPhone. În cele din urmă, mama a renunțat și și-a folosit banii câștigați cu greu pentru a-i cumpăra un iPhone. Privirea ei transmite multe.

This video is saddening. This boy’s mother sells flowers outside a temple. He insisted on buying an iPhone, and went on a hunger strike for 3 days. In the end, the mother gave up and bought him an iPhone with her hard-earned money. Her expression says a lot. 💔 pic.twitter.com/7eAhqcU3pD

— Abhishek (@AbhishekSay) August 18, 2024