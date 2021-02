Dezvăluirile increbile au fost făcute de către actorul Silviu Biriş în emisiunea „La Măruţă”. Biriş, în vârstă de 47 de ani, a venit în platourile PRO TV alături de fiul său David (20 de ani), şi a povestit cum, după ani de zile în care a încântat public român cu piesele de teatru şi filmele în care a a jucat, a decis până la urmă să devină preot.

Silviu Biriş este acum student în ultimul an la Universitatea Teologică Justinian Patriarhul, Secţia Pastorală.

„Profesia de artist e frumoasă, dar cere mult sacrificiu”

Actorul a mărturisit că fiul său este o persoană extrem de importantă pentru el. „Mă echilibrează”, spune Silviu Biriş despre David. În plus, el spune că nu a fost încântat când fiul său şi-a dorit la început să devină tot actor.

„Pentru mine, David este foarte important, mă echilibrează. David este anul întâi la Facultatea de Istorie. Când mi-a zis că vrea să se facă actor, am zis: Doamne, nu actor!

Vreau să aibă o viață normală, fericită. Profesia de artist e frumoasă, dar cere mult sacrificiu. Ajungem să nu mai știm cine suntem. Eu, la un moment dat, am făcut față destul de greu. Am înțeles că este o meserie care are un preț foarte mare.

Joc și acum, dar nu aș mai da la Teatru cu mintea de acum. După ce termin Teologia, am planuri”, a declarat Silviu Biriş, potrivit Libertatea.

David, şocat de hotărârea luată de tatăl său

Aflat pe canapeaua lui Măruţă, fiul lui Silviu Biriş, David, a recunoscut că, atunci când a aflat că tatăl său vrea să ia calea preoţiei, a fost pur şi simplu şocat.

„A fost un șoc când am auzit că tata dă iarăși la facultate, și la Teologie.

Eu, inițial, am vrut să dau la Actorie, apoi la Medicină, iar la final m-am decis să dau la Istorie”, a declarat David.

Sursa foto principala: Pexels.com