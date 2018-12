Umilinţă totală pentru Viorica Dăncilă: O cunoscută actriţă râde de premier – tot internetul ‘a luat foc’

Cunoscută pentru gafele colosale pe care le-a făcut de când este în fruntea Executivului, Dăncilă primeşte o nouă lovitură dură chiar de Crăciun.

Actrita Nuami Dinescu a realizat o parodie in care personajul principal este chiar Dăncilă care transmite romanilor un mesaj de Craciun. Clipul a devenit viral pe reţelele de socializare.

Actriţa, jucand rolul lui Dăncila şi îi anunţă pe români că le pregăteşte cozonaci.

"Dragi romani,

Astazi, in aceasta incomensurabila zi de Ajun, intr-o pornire de fireasca emotie, ma stiti deja, sunt un om emotiv, desi politician, am incuiat temeinic Guvernul si iata-ma in fata dumneavoastra.

In fata dumneavoastra nu este ministrul Dancila, este femeia Dancila, este mama Viorica Vasilica care iubeste traditiile, care iubeste prin empatie poporul si portul nostru popular, mai ales ca eu am cerut sa nu ajungem toti politicieni-robotisi

Astazi, intr-o tresarire letargica de inviorare, as vrea sa fac pentru romanii mei cozonaci. Am aici caietul de retete al bunicii. Nu am mai facut demult cozonaci, cum spuneam, dar am provizii de rahat si vreau sa-l folosesc cu folos. Voi cozonăci cu toata daruirea mea de femeie puternica pentru toti romanii care e singurii care poate sa ne caracterizeze.

Am tinut sedinta de CEX pana acum sa hotaram daca va fi unt in cozonac sau seu de oaie. S-a dat ordonanta pe oaie, s-a dat ordonanta pe seu, iar eu voi ramane mereu de partea oii, blanda oaie si prietena de suflet cu acea oaie, prietena deci si cu Daea. .

În discursurile mele de la Parlament am cerut unitate si intelegere intre noi, asa incat din inaltimea bunavointei mele de femeie ii voi trimite si domnului Iohannis un cozonac cu oaie, desi dansul neamt fiind poate prefera de porc. Dar eu am decis de ceva vreme sa o fac de oaie. Desi dansul, domnul Iohannis, a jignit in nenumarate randuri primul-ministrul tarii, adica eu, nu ma voi cobori la dansul sa-i transmit, cum merita, jumari si sorici. Voi ramane la nobletea mea de oaie, ca simbol al altruismului meu feminine

Voi ramane fidela spiritului de turma din partid, voi ramane fidela spiritului de oaie, aceeasi oaie care stiti in Miorita, desi paranormala, desi stie ca-i vine moartea prin doi ciobani de curand intrati in viata noastra politica, asteapta fatalisto-eroica soarta, destin, "la suerte", cum se exprima atat de frumos prietenul Iuncher (Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene - n.red.).

Eu, dragi romani, fac parte din acei oameni puternici, din acei oameni care pot tine piept la orice, de aceea port zilnic si vesnic o brosa in pieptul meu, care imi va tine loc de flacara violet. Va rog sa primiti acest moment intim din viata mea. Nu cunosc niciun prim-ministru care face cozonaci pentru poporul lui, mai ales ca nu ma pricep cu desavarsire", a incheiat actrita clipul devenit viral.