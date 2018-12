ULTIMA ORĂ: Ce se întâmplă cu greva de la metrou

Anunţul a fost făcut de şeful sindicatului angajaţilor METROREX, Ion Rădoi, la Digi 24.

Acesta a mai declarat că a fost semnat noul contract colectiv de muncă, iar majorările intră în vigoare chiar de mâine.

„Din fericire pentru bucureşteni, vorbim de 700 de mii de călători, am putut să evităm acest conflict. Am ajuns la o majorare salarială de 20% pentru salariaţi, plus primele de metrou şi cea de Crăciun. Asta a fost hotărârea Consiliului General al sindicatului si au fost satisfăcuţi de această creştere”, a spus Ion Rădoi.

Ambele prime sunt în valoare de 1.000 de lei, a spus liderul sindical. Ca şi prima de Crăciun, prima de metrou va fi acordată o dată pe an, de ziua metroului.