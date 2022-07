Josep Borrell, șeful diplomației europene, a anunțat miercuri că UE nu va recunoaște pașapoartele rusești emise cetățenilor ucraineni. Acesta a precizat că acțiunile Guvernului de la Moscova constituie „încă o încălcare flagrantă” a suveranităţii Ucrainei.

„Noua legislație rusă care simplifică acum procedura pentru toți ucrainenii de a obține cetățenia rusă este încă o încălcare flagrantă a suveranității Ucrainei, legată de războiul ilegal al Rusiei. UE nu va recunoaște aceste pașapoarte”, a scris miercuri Josep Borrell, pe contul său de Twitter.

The new Russian legislation now simplifying the procedure for all Ukrainians to obtain RU citizenship is yet another flagrant violation of UA sovereignty, linked to Russia’s illegal war.

The EU will not recognise these passports and recalls its position: https://t.co/jVYaiBlx2s

