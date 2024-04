Liderul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaţilor, Csoma Botond, a declarat la Prima TV că partidul său a obținut rezultate excelente în acțiunea de strângere de semnături pentru alegerile europarlamentare.

El susţine că listele UDMR pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie au fost semnate chiar şi de români, partidul reuşind să adune, în total, aproape 300.000 de semnături.

”La noi a mers bine, mai bine decât în 2019. Am văzut în judeţul Cluj ce s-a întâmplat. În Cluj-Napoca, unde câteodată ne-am confruntat cu diferite dificultăţi în privinţa adunării semnăturilor, acum nu am avut nicio problemă.

Ba din contră, am strâns mai multe semnături decât era prevăzut pentru organizaţia judeţeană a UDMR Cluj. Am strâns aproape 300.000 de semnături în total pe ţară. Au semnat şi români. Am avut un stand în centrul Clujului la care au semnat şi români”, a spus Csoma Botond.