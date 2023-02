Ministrul Dezvoltării a fost invitat în emisiunea ”Proiect de țară: România”, de la Prima TV News, acolo unde a vorbit despre rotativa guvernamentală care va avea loc în luna mai.

Ministrul Cseke Attila a precizat că nu a existat nicio solicitare referitoare la UDMR, în ceea ce privește guvernarea. El a subliniat că partidul său nu face parte din acordul care se referă la rotativa guvernamentală.

Oficialul român a mai spus că nu s-a vorbit nimic nici despre portofoliile deținute de UDMR, așa că partidul va merge înainte.

”O să rămân ministru cât decide prim-ministrul să fiu ministru. Până în momentul la care discutăm nu s-a dezbătut o asemenea ipoteză, nu a fost nicio solicitare legată de faptul ca UDMR să nu continue la guvernare. De fapt, noi, în acordul acela care se referă la rotativă nu suntem parte. Nu s-a prevăzut nimic de portofoliile deţinute de UDMR, aşa că noi mergem înainte”, a mai spus el.

Nu în ultimul rând, ministrul Cseke Attila a fost întrebat dacă Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, va fi cel care va ocupa funcția de șef al Executivului începând din luna mai.

”Dacă se respectă acordul. În acest acord UDMR nu este parte, eu nu pot să îmi exprim un punct de vedere, atâta vreme cât părţile sunt PNL şi PSD”, a mai spus ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Nicolae Ciucă ar putea deveni noul ministru al Apărării

Prim-ministrul Nicolae Ciucă ar putea deține funcția de ministru al Apărării, după rotativa guvernamentală. Întrebat despre acest aspect, președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a precizat că această întrebare ar trebui să îi fie pusă direct actualului premier.

„Întrebaţi-l pe domnul premier. Cred că e cel mai îndreptăţit să vă răspundă”, a afirmat, luni, Marcel Ciolacu.

Pe fond, vicepreşedintele liberal Alina Gorghiu a spus că niciun liberal nu are de gând să îl înlocuiască pe Nicolae Ciucă din funcția de șef al partidului, după ce nu va mai fi premier.

„Este impresionată de preocuparea preşedintelui Camerei Deputaţilor pentru ce se întâmplă în interiorul PNL. Îl liniştesc, nu există niciun fel de dorinţă a nimănui să dea jos vreun preşedinte. Am înţeles foarte bine ce avem de făcut, am înţeles greşelile pe care le-am practicat în trecutul recent din istoria PNL, iar premierul Ciucă este un preşedinte respectat în partid, un preşedinte care nu are niciun fel de provocare de această natură.

Îşi va termina mandatul de preşedinte şi sunt convinsă că şi preşedintele Ciolacu ştie dar probabil îngrijorarea domniei sale nu ştiu de unde vine, o să o lămurească dânsul. Noi în PNL nu avem probleme, suntem foarte convinşi că formula aceasta de conducere a PNL este una foarte sănătoasă, echilibrată şi cea care a produs un exerciţiu guvernamental extrem de bun”, a spus președintele interimar al Senatului.