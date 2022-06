Guvernul de la Kiev a salutat miercuri „poziţia lucidă” a NATO față de Rusia, după ce statele aliate au aprobat un nou Concept Stategic prin care etichetează Rusia ca fiind „cea mai semnificativă şi directă ameninţare” pentru securitatea Alianței Atlanticului de Nord.

„Astăzi, la Madrid, NATO a dovedit că poate lua decizii dificile, dar esențiale. Salutăm o poziție clară față de Rusia, precum și aderarea Finlandei și Suediei. O poziție la fel de puternică și activă asupra Ucrainei va contribui la protejarea securității și stabilității euro-atlantice”, a scris miercuri Dmitro Kuleba, şeful diplomaţiei din Ucraina, pe contul său de Twitter.

La rândul său, Andrii Iermak, şeful Administraţiei Prezidenţiale din Ucraina, a salutat mesajul pe care NATO l-a transmis Rusiei.

„Rusia nu va învinge Ucraina – Rusia va fi învinsă. Acesta este mesajul NATO. Statele membre subliniază în mod repetat la summit-ul. Ucraina și aliații săi trebuie să câștige această bătălie pentru democrație. Nu există altă cale”, a scris miercuri Andrii Iermak pe contul său de Twitter.

