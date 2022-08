Trei martori locali au declarat pentru Reuters că au auzit în cursul zilei de marți explozii puternice și au văzut fum negru ridicându-se din direcția unei baze militare rusești de la Novofedorivka, în peninsula anexată Crimeea.

Videoclipuri care ar fi fost surprinse la fața locului, unele dintre ele postate pe rețelele de socializare și filmate de pe plajele turistice din apropiere, au arătat mai multe coloane de fum. Videoclipurile nu au putut fi verificate în ceea ce privește autenticitatea, precizează sursa citată.

The Russian MoD is claiming that these explosions were a result of aviation ammunition detonating, but you can see two different explosions occurring simultaneously in separate areas. https://t.co/cKlXOxgz6I

— Rob Lee (@RALee85) August 9, 2022