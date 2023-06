Parteneriatul a fost anunţat în ziua de miercuri, 7 iunie, de către secretarul general al OCDE Mathias Cormann şi premierul ucrainean Denîs Şmîhal, care a asistat prin videoconferinţă la o reuniune ministerială a instituţiei, la Paris.

„Astăzi am lansat Programul de țară al OCDE pentru Ucraina, ca parte a dialogului inițial privind aderarea Ucrainei la OCDE. Mulțumim lui Mathias Cormann, Jame Cleverly pentru sprijinul dumneavoastră neabătut. Programul de țară va sprijini procesul de reformă, reconstrucție și redresare a Ucrainei.

Pentru noi este important ca lumea să lupte împreună împotriva agresiunii rusești. Am subliniat acest lucru în discursul meu de la deschiderea reuniunii Consiliului ministerial al OCDE. Am mulțumit OCDE și partenerilor noștri internaționali pentru sprijinul lor cuprinzător acordat Ucrainei”, a scris Denîs Şmîhal pe Twitter.

Potrivit informațiilor transmise de OCDE într-un comunicat, acordul este catalogat drept un „program de ţară” și ”urmează să prezinte programul Ucrainei în domeniul reformelor, redresării şi reconstrucţiei”.

De asemenea, programul „va ajuta Ucraina să avanseze pe calea aderării la OCDE şi Uniunea Europeană (UE), la care aspiră”.

La rândul său, Mathias Cormann a subliniat că acest „program de ţară” urmează să pună accentul asupra unei „consolidări a instituţiilor şi guvernanţei, o continuare a luptei împotriva corupţiei, o atragere de investitori în domeniul privat şi o extindere a bazelor necesare în vederea asigurării stării de bine pe termen lung a populaţiei”.

Amintim că Kievul este angajat într-un dialog în vederea unei aderări la OCDE începând din octombrie 2022, un proces preliminar pe calea unei aderări depline la această instituţie din care fac parte 36 de ţări dezvoltate, şi care impune criterii stricte în domeniul transparenţei fiscale, corupţiei şi o deschidere a economiei.

Today we launched the @OECD Country Programme for #Ukraine as part of the initial dialogue on 🇺🇦’s accession to the OECD. Grateful to @MathiasCormann , @JamesCleverly for your unwavering support. The Country Programme will support 🇺🇦’s reform, reconstruction & recovery process. pic.twitter.com/voSmMeYQ2a

It is important for us that the world fights together against russian aggression. I stressed this in my speech at the opening of the @OECD Ministerial Council Meeting. I thanked the OECD and our international partners for their comprehensive support to #Ukraine 🇺🇦. pic.twitter.com/4v3o1Dd0st

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 7, 2023