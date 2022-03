Noi informații despre războiul care a cutremurat întreaga planetă. Deși era de așteptat ca Belarusul să i se alăture lui Putin, preşedintele bielorus, Aleksandr Lukaşenko anunță că acest lucru nu se va întâmpla.

El a declarat marți că Belarus nu intenţionează să se alăture operaţiunii militare, scrie Reuters. În același timp, Aleksandr Lukaşenko a negat, acuzaţiile Kievului conform cărora trupele ruse au atacat Ucraina de pe teritoriul Belarusului, a informat agenţia de ştiri Belta.

Între timp, pe rețelele de socializare au apărut informații, dar și filmări care arată soldați ruși care au început să se predea în masă, informează cei de la Nexta.

Într-un clip video postat sunt prezentați soldați ruși care s-au predat deja ucrainenilor. De menționat este faptul că, toate aceste informații au apărut la scurt timp după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că va oferi o recompensă financiară și grațiere totală soldaților ruși care se predau.

Occupiers surrender en masse. They don’t want to die for the palaces of #Putin and #Kadyrov. pic.twitter.com/eYsSTLID6K

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022