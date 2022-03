“Llamame”, piesa României la Eurovision 2022, a devenit rapid una dintre melodiile favorite ale publicului Eurovision din întreaga lume, dovadă fiind coverurile realizate de artiști sau fani care se viralizează cu repeziciune pe platformele social media.

Turneu internațional pentru promovarea piesei “Llamame”

La scurt timp după câștigarea Selecției Naționale, wrs, reprezentantul țării noastre la cel mai mare concurs internațional de muzică, a primit invitații la toate evenimentele dedicate promovării fenomenului Eurovision. Barcelona, Londra, Tel Aviv, Amsterdam şi Madrid sunt destinațiile pe care wrs le-a notat pe harta turneului internațional de promovare a piesei “Llamame”.

„Mă bucur extrem de tare că am ocazia să merg în acest turneu internațional de promovare și abia aștept să mă întâlnesc cu comunitățile Eurovision din Barcelona, Londra, Tel Aviv, Amsterdam și Madrid și să ne distrăm cel mai bine și mai frumos! Sunt sigur că vor fi experiențe foarte tari, sunt foarte excited, așa că let’s have some fun!”, a mărturisit WRS, înainte de a porni către prima destinație a turneului.

Barcelona și Londra sunt primele destinații

Primul oraș unde wrs se va întâlni cu fanii Eurovision este Barcelona. Sâmbătă, 26 martie, Sala Apolo va găzdui prima mare petrecere dedicată ESC, BCN Eurovision Party 2022, în fața a 1200 de spectatori. Pe scena evenimentului, alături de wrs și alți concurenți ai competiției internaționale, vor urca, în calitate de invitați special, Senhit, Conchita, Rosa Lopez, Sharonne, Giuseppe di Bella, Sunstroke project și Marta Roure.

Următoarea oprire este capitala Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pe 3 aprilie, „Llamame” va răsuna în The Hard Rock Hotel, gazda evenimentului London Eurovision Party 2022, organizat în parteneriat cu wiwibloggs, celebrul portal specializat ]n fenomenul ESC.

Urmează Tel Aviv, Amsterdam și Madrid

Pe 7 aprilie, reprezentantul nostru este așteptat în Tel Aviv, la Israel Calling 2022. Aici, va participa la un concert în aer liber care adună, an de an, zeci de mii de oameni în centrul orașului, sub sloganul „Celebrating Eurovision Together!”.

După doar două zile, wrs va urca pe scena Melkweg din Amsterdam, importantul centru cultural din Regatul Țărilor de Jos care găzduiește, an de an, evenimentul Eurovision in Concert.

O săptămână mai târziu, pe 16 aprilie, wrs va încheia turneul internațional de promovare a piesei “Llamame” în Spania, la PrePartyES 2022. A șasea ediție a evenimentului se va desfășura în fața a 2000 de fani, în Sala La Riviera din Madrid, și va fi difuzată online pe platformele Eurovision-Spain.com.