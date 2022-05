Continuă tensiunile pe tema aderării Suediei și Finlandei la NATO, ȋn condițiile ȋn care Turcia se opune includerii acestor două țări ȋn Alianța Nord-Atlantică.

Președintele Erdogan, apel ferm la adresa Suediei. Ce trebuie să facă țara nordică pentru ca Turcia să ȋi accepte aderarea la NATO?

Președintele Recep Tayyip Erdogan a anunțat, sâmbătă, că Turcia așteaptă măsuri concrete din partea Suediei cu privire la terorism.

Ȋn plus, liderul de la Ankara a precizat că ar trebui să fie ridicat embargoul asupra exporturilor de arme impus Turciei după incursiunea sa în Siria în 2019.

Președintele Erdogan, care a discutat sâmbătă cu premierul Suediei, Magdalena Andersson, a transmis că Turcia așteaptă pași concreți în ceea ce privește preocupările sale legate de organizațiile teroriste, relatează Anadolu, citată de agenția Reuters.

În cadrul unei convorbiri telefonice, Erdogan a spus că ar trebui să fie ridicat embargoul asupra exporturilor de arme impus Turciei după incursiunea sa în Siria în 2019.

Turcia i-a surprins pe toți aliații din NATO când s-a opun aderării Suediei și Finlandei

Finlanda și Suedia au depus miercuri cererea oficială de aderare la NATO, după invazia Rusiei din 24 februarie în Ucraina.

Turcia i-a surprins săptămâna trecută pe aliații din NATO prin obiecțiile sale față de aderarea celor două țări, dar liderii occidentali și-au exprimat încrederea că obiecțiile Ankarei nu vor fi un obstacol în calea procesului de aderare la NATO.

Ankara spune că Suedia și Finlanda adăpostesc persoane legate de gruparea militantă Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) și adepți ai lui Fethullah Gulen, pe care Ankara îl acuză că a orchestrat o tentativă de lovitură de stat în 2016.

Prima etapă a cererilor oficiale ale Suediei și Finlandei s-ar putea să nu s ȋncheie decât peste câteva săptămâni

„Noi le-am spus liderilor NATO că vom spune ‘nu’ cererilor Finlandei şi Suediei. Şi aceasta continuă să fie poziţia noastră”, a precizat Recep Tayyip Erdogan ȋn urmă cu câteva zile.

Ambasadorii NATO s-au întâlnit miercuri pentru a deschide discuțiile oficiale despre aderarea la NATO în aceeași zi în care cele două țări europene și-au depus candidaturile, dar opoziția fermă a Turciei a împiedicat votul, a explicat un oficial european, sub protecția anonimatului.

Mișcarea respectivă ridică îndoieli că NATO va putea aproba prima etapă a cererilor oficiale ale Suediei și Finlandei într-o săptămână sau două săptămâni, așa cum a indicat secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg.

În plus, ea pregătește terenul pentru câteva zile de diplomație intensă între SUA, Suedia, Finlanda și Turcia, scrie The Financial Times.