În cadrul evenimentului, scriitorul și analistul Tudor Păcuraru a fost premiat pentru contribuțiile sale remarcabile. În discursul său, Păcuraru a dezvăluit aspecte neștiute ale vieții de scriitor și a subliniat importanța analizei în sprijinirea formării unei opinii informate.

Scriitor și jurnalist, dar mai ales analist, colonelul Tudor Păcuraru, s-a aflat printre cei premiați de Revista Capital. La ridicarea premiului, analistul a spus:

„Așa arată un scriitor în secret. Multă lume, când a apărut volumul „Planul Nistru”, a considerat că eu nu exist. Mă aveți în fața dumneavoastră, chiar exist. Rolul scriitorului în secret este un rol umil, un rol tainic. El, ofițerul de analiză-sinteză, trebuie să sprijine decidenții în sensul formării unei opinii informate. Aceste este un rol dificil. Am învățat să apreciez că EVZ și Evenimentul Istoric exact asta fac cu publicul larg, sprijină cititorii să își formeze o opinie informată despre puhoiul de date de actualitate care vine deasupra noastră. Am fost deosebit de onorat să fiu cooptat în echipa EVZ, unde am găsit o solidă formațiune de istorici. Oameni care prin înșuși meseria lor sunt obișnuiți să privească lucrurile exact așa, să le sintetizeze, să le analizeze, să le aranjeze, în serii inteligibile care să permită o opinie”.