Solistul trupei Vama Veche a declarat, într-o intervenție pe pagina personală de Facebook, persoana cu care va vota în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

Astfel, Chirilă a spus că va pune ștampila pe Klaus Iohannis motivându-și, totodată, decizia.

„Eu o să votez cu Iohannis, era evidentă chestia asta. Că doar n-am stat doi ani de zile în stradă, la proteste, ca să votez acum cu Dăncilă. Nu m-am tâmpit. Nu pot să mă supăr atât de tare pe Iohannis, deşi merită, aşa încât să-l pedepsesc eu şi să nu-i dau votul. Că aşa citesc pe internet.

Au unii impresia că votul lor e din aur sau din cristale Swarowski şi n-o să-l dea lui Iohannis. Asta mi se pare contraproductiv. De fapt, nu-ţi dai ţie o şansă să poţi pretinde o schimbare. Deşi consider că a făcut foarte multe greşeli şi că nu a folosit funcţia prezidenţială aşa cum ar fi trebuit s-o folosească, o să votez cu Iohannis”, a declarat Tudor Chirilă.

În plus, Tudor Chirilă a declarat că este supărat pe Klaus Iohannis pentru că a refuzat dezbaterea cu Dăncilă doar că acesta nu este un factor pentru a nu-l vota.

„Trec şi peste faptul că refuză să meargă la o dezbatere cu doamna Dăncilă. Cu toate astea, eu aleg să-mi aduc aminte de lucrurile bune. Eu aş fi mers la dezbaterea prezidenţială doar ca să-i pun Vioricăi Dăncilă o singură întrebare: Doamna Dăncilă, nu vă deranjează să vă prezentaţi în turul al doilea drept candidat al PSD în condiţiile în care nu stăpâniţi bine limba română? Vă pregătiţi să ieşiţi în lumea largă ca preşedinte al acestei ţări fără să stăpâniţi limba ţării dumneavoastră? Iar greşelile dumneavoastră sunt o sursă de meme-uri pe internet. Chiar aşa? Atât voiam”, a precizat Chirilă.

