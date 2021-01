Preşedintele american în exerciţiu Donald Trump le-a cerut miercuri susţinătorilor săi să evite violenţa, după intrarea manifestanţilor pro-Trump la Capitoliu, atmosfera fiind extrem de tensionată.

”Susţineţi poliţia Capitoliului şi forţele de ordine. Sunt de partea ţării noastre. Staţi liniştiţi”, a postat Trump pe Twitter.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK

— Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021