Trei idei politice realizabile

Atunci când am decis să candidez pentru un mandat de senator din partea USR PLUS, am făcut-o pentru a găsi soluții reale și aplicabile pentru problemele relativ ușor de identificat ale României. Ca om de afaceri care a construit o fermă de familie cu premii internaționale, am studiat mai ales problemele și soluțiile din mediul rural.