Managementul Companiei a demarat chiar un îndrăzneț proces de reorganizare a structurilor teritoriale, propunându-și să așeze întreaga construcție pe baze sustenabile și pe o organizare eficientă a tuturor resurselor: financiare si umane. La sfârșitul lunii mai, conducerea companiei a obținut aprobarea Adunării Generale a Acționarilor pentru desființarea celor 8 Sucursale și înființarea a 8 unități teritoriale integrate complet în societatea-mamă.

„Începând cu acest an, Transelectrica a început o serie de demersuri pentru eficientizarea tuturor proceselor interne și pentru identificarea mijloacelor de obținere a unei productivități tot mai bune atât la nivel organizațional, cât și din perspectiva poziției pe care o are Transelectrica în Sistemul Energetic Național, dar și în regiune. Țin să punctez faptul că Transelectrica începe aibă un rol tot mai important în regiune. Dacă în urmă cu 20 de ani discutam doar despre rolul Transelectrica în Sistemul Energetic Național, acum este obligatoriu să discutăm despre o poziție integrată în rețeaua europeană, de unde derivă cu totul și cu totul alte necesități și perspective de dezvoltare. Dintr-o dată, paleta devine foarte largă, abordarea devine mai largă, trebuie să ne gândim propria evoluție raportat la o scară regională. Pentru aceasta, consider că este necesară o schimbare de paradigmă la nivelul Transelectrica în ceea ce privește sustenabilitatea și dezvoltarea strategică”, a declarat domnul Bogdan Grecia, membru în Directoratul CNTEE Transelectrica SA.