Traian Băsescu era să compromită salvarea ziariştilor luaţi ostatici în Irak în anul 2005.

Generalul de brigadă (r) Adrian Isac a fost şeful contraspionajului din cadrul Serviciului de Informaţii Externe (SIE). Nu va uita vreodată misiunea de salvare a celor trei ziarişti români luați ostatici în Irak în anul 2005. Cei trei jurnaliști români au fost aduși la Ambasada României la Bagdad pe ascuns.

Salvarea lor trebuia să rămână secret pentru că exista pericolul să se tragă în ambasada României la Bagdad. Serviciul de Informații Externe (SIE) și președintele României de la acea vreme, Traian Băsescu, stabiliseră să fie totul secret. Totuși, fostul președinte al României a dezvăluit totul în cadrul unei intervenții TV.

Adrian Isac n-a fost prea surprins de cele întâmplate. Era obișnuit ca Băsescu, în momente de extaz, să încălce convențiile ce fuseseră stabilite cu el.

„Vreau să mai spun un lucru. Am stat la Bagdad 49 de zile. Am avut şi am o mare dezamăgire. N-am simţit niciodată nevoia să mi se spună ”mulţumesc” pentru ce am făcut. Dar m-am întors pe 23 mai 2005 la Bucureşti nu am fost chemat să mi se spună ”Băi, ai făcut o treabă bună” sau ”N-ai făcut o treabă bună”.

Sigur, n-am nevoie de mulţumirea dumnealui (n.r. cu referire la Traian Băsescu), mai ales în prezent când ar fi tardiv. Chiar şi colegii mei din conducerea SIE au fost surprinşi de acest lucru. Am ieşti în rezervă în 2007, la 55 de ani, tocmai pentru că am fost nemulţumit de rolul pe care-l avea preşedintele Băsescu în dirijarea serviciilor”, a adăugat el.