Fostul președinte Traian Băsescu i-a dat o replică extrem de dură președintelui francez Emmanuel Macron, chiar în plenul Parlamentului European.

Băsescu a susținut o declarație prin care a prezentat importanța Alianței Nord-Atlantice și a minimizat rolul unei armate unice europene, mai ales pentru țările care se învecinează cu Federația Rusă.

”De curând șeful unui stat fondator al NATO şi al UE, afirma nonșalant că NATO ar fi o instituție perimată.

Securitatea colectivă a Europei este asigurată, în ultimii 70 de ani, de NATO, organizație în întregime operațională în acest moment. Ce rol ar trebui să aibă, în acest context, viitoarea armată europeană?”, a afirmat Băsescu, în Parlamentul European.

”Cu siguranţă, într-un fel se vede securitatea şi siguranţa când ai frontierele la Atlantic şi cu totul altfel când ai frontierele la Marea Neagră sau la Marea Baltică, unde trebuie s-o spun, te învecinezi cu imprevizibilul Putin .

Am convingerea că toată lumea democratică are nevoie de NATO ca și garant al propriei noaster independențe, a proprie noastre suveranități, a propriei noastre libertăți”, a adăugat el.

Traian Băsescu nu a ezitat să adauge la declarația oficială din Parlamentul European și un comentariu pe pagina sa de Facebook:

”Oare tânărul Preşedintele Macron nu reuşeşte să observe că la frontiera de Est a NATO şi UE sunt prezenţi militari americani, britanici, canadieni, germani, polonezi, români, bulgari, înşiraţi de la Marea Baltică la Marea Neagră cu avioanele lor, cu navele lor şi cu maşinile terestre de luptă, descurajând orice acţiune ostilă împotriva statelor membre NATO .

Mai mult, de curând SUA au debarcat peste 20.000 de militari în Nordul Continentului, în cel mai mare exerciţiu militar de la încheierea “războiului rece”

NATO este viu şi solid tinere Macron,” şi nu în „moarte cerebrală” cum neinspirat l-ai declarat tu”, a scris fostul președinte al României.

Puteți vedea postarea mai jos:

