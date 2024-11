Traian Băsescu susține că George Simion are o mare problemă. Fostul președinte s-a referit la interdicţia pe care o are de a intra în Republica Moldova şi în Ucraina. Astfel, el este de părere că nu ar putea fi președintele României.

De asemenea, Băsescu nu crede că premierul Marcel Ciolacu ar avea documente care să arate așa-zise legături între Simion și ofiţeri de informaţii ruşi.

Fostul președinte spune că astfel de teorii sunt doar „o poveste”, deoarece nu există practica de a se trimite documente secrete către şeful statului sau premier.

„Eu cred că are o singură mare problemă. Marea problemă este interdicţia pe care o are de a intra în Republica Moldova şi în Ucraina. Nu cred în faptul că Ciolacu are documentele care aduc probe, că ar fi în legătură cu ofiţeri de informaţii ruşi. Nu cred asta. El a primit o scrisoare. Vă pot spune în mod cert că informaţii de la un serviciu de informaţii străin nu se trimit către şeful statului sau premier, se trimit către serviciu omolog pentru a fi prezentate de serviciu omolog, de SIE, spre exemplu, sau de SRI şefului Guvernului sau şefului statului. Nu există practica de a se trimite documente secrete pe care a spus Ciolacu că le-ar avea, i le-a trimis lui cineva, o păsărică de la Kiev. E o poveste”, a declarat Traian Băsescu la Digi 24.