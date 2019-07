Fostul preşedinte Traian Băsescu a analizat din nou cursa electorală pentru Cotroceni. În alianţa USR-PLUS încă se poarta discuţii cu privire la persoana care va candida la alegerile prezidenţiale, iar dintre Dan Barna şi Dacian Cioloş, Băsescu îl preferă pe cel de-al doilea.

„Barna pleacă de la o premiză greştită că analiza SWOT o să spună cine e cel mai potrivit. Nu, sondajele o să îţi spună, analizele sociologice, nu analizele SWOT, este de multe ori extrem de subiectivă şi atunci un indiciu îţi pot da sondajele. Cred că Barna face o greşeală, încă dă impresia pentru prea tânăr pentru funcţia de preşedinte. Cioloş e mai hârşâit, mai în vârstă, are experienţa Bruxelles-ului şi o spun în condiţiile în care nu simpatizez deloc personajul. Dacă ar fi să aleg între cei doi, aş opta pentru Cioloş”, a declarat Traian Băsescu.

Cât despre viitorul politic al lui Dan Barna, liderul PMP crede că şansa lui este o candidatură în 2024. „Domnul Barna probabil va fi un candidat potrivit peste 4 ani odată cu Ponta, că între timp se mai maturizează şi Ponta şi atunci vom avea 2 candidaţi potriviţi”, spune Băsescu.

Când vine vorba despre candidatul PSD şi faptul că Viorica Dăncilă ar putea fi persoana care va reprezenta partidul la prezidenţiale, Traian Băsescu spune că aceasta realizează că PSD nu are alt candidat mai potrivit şi trebuie să-şi asume responsabilitatea ca preşedinte de partid. „Nu dă PSD lovitura cu Viorica Dăncilă, categoric nu. Eu nu cred în lipsa de maturitate a doameni Dăncilă, sunt convins că, încercând să mă transpun în astfel de situaţii pentru că şi eu am fost în ele. Are un sondaj în faţă, va trebui să îl arate colegilor. Probabil sondajul arată Teodorovici 3% la prezidenţiale, Firea 4%, cam aşa arat, nu trebuie făcut confuzie între încredere şi vot. Aduceţi-vă aminte de Oprescu care avea 50% încredere şi la prezidenţiale a luat un 3% de nu s-a văzut. […] Părerea mea este că doamna Dăncilă este conştientă că nu există niciun candidat în PSD şi întrezăreşte riscul de a face ce trebuie să facă un şef de partid. Adică nu am altă soluţie, trebuie să mă bag eu. Nu îşi doreşte să candideze, de aia speră să mai găsească ceva”, crede fostul preşedinte.

Traian Băsescu spune că există un risc şi pentru preşedintele Klaus Iohannis, chiar dacă la prima vedere actualul preşedinte are şansele cele mai mari să câştige alegerile. „În toată afacerea astea, cel mai mare risc este pentru preşedintele Iohannis. A avea un candidat atât de slab la PSD care să nu intre în turul 2 creează un risc consistent pentru preşedintele Iohannis. Cu un PSD care rămâne în afara turului 2 electoratul PSD va opta pentru orice numai pentru preşedintele Iohannis nu. Va veni să se răzbune pentru câte le-a făcut Iohannis în ultimii ani”, a mai declarat Traian Băsescu.

Te-ar putea interesa și: