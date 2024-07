Traian Băsescu a fost întrebat duminică, 21 iulie, cine a fost cel mai bun şi cel mai rău preşedinte al României. Fostul șef de stat a recunoscut că a greșit față de foarte mulți oameni.

În urma întrebării, fostul șef de stat a susținut că el a fost cel mai rău, dar și cel mai bun președinte din istoria țării. El este de părere că răspunsul diferă în funcție de postul de televiziune care abordează subiectul.

Fostul preşedinte a mai fost întrebat și care este omul faţă de care a greşit şi regretă. El spune că întrebarea este una dificilă, deoarece a greșit față de mulți oameni.

Totodată, a amintit de momentul în care a câştigat alegerile în Partidul Democrat, iar Petre Roman nu a mai vrut să rămână în partid.

„E o întrebare dificilă. Am greşit faţă de atât de mulţi oameni încât… Nu am fost un om care să nu greşească. Am greşit în relaţia cu destui oameni. Dar probabil că trebuia să găsesc o soluţie când am câştigat alegerile în Partidul Democrat şi Petre Roman nu a mai vrut să rămână în partid. Cred că acolo am făcut o greşeală. Trebuia să găsesc o soluţie. Petre Roman este cel faţă de care mă simt obligat”, a completat fostul preşedinte.