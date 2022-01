O nouă dramă şochează România! Un tânăr de numai 22 de ani din ţara noastră, stabilit în Italia cu părinţii săi, a murit în condiţii suspecte, în timp ce se afla într-o vizită în Rusia.

Alex Dincof era campion la CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive) şi are considerat unul dintre cei mai buni jucători din Europa la acest joc virtual. Cunoscut drept “Fusion”, tânărul de 22 de ani era stabilit în Italia cu părinţii săi şi călătorise în Rusia pentru a se întâlni cu iubita sa, pe care o cunoscuse în luna septembrie, tot prin intermediul unei competiţii de CS: GO.

El a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din Rostov Velikij, Rusia, la câțiva kilometri de malul lacului Nero.

Autorităţile din Rusia au calificat totul drept un “accident”, fără a exclude însă posibilitatea unei sinucideri.

Totuşi, familia lui Alex respinge astfel de teorii.

“Alex nu avea de ce să-și ia viața și nu înțeleg cum s-ar fi putut întâmpla un astfel de accident. Mi-e teamă că l-ar fi ucis cineva”, ar fi precizat mama băiatului.

Prietenii apropiaţi ai lui Alex Dincof au luat legătura cu Ambasada Italiei în Rusia, pentru a încerca să afle mai multe detalii despre tragicul incident.

“Din păcate, comunicarea cu autoritățile din Rostov Velikij nu are loc în timp real și, până în prezent, nu putem spune dacă autopsia a fost efectuată sau nu”, au transmis prietenii tânărului, potrivit site-ului italian CronacaQui.

“În CS:GO ajunsese la cote de excelență, atât de mult încât era considerat unul dintre cei mai buni sportivi europeni și atunci a întâlnit-o pe această fată. Când a plecat în Rusia, strălucea”, au mai povestit aceştia.

Autoritățile diplomatice italiene au asigurat “o prezență și o inițiativă rapidă”, însă, până la acest moment, nu există informaţii cu privire la repatrierea trupului lui Alex Dincof.

Alex “Fusion” Dincof şi-a început carieră în CS: GO în anul 2015, când a ajuns până în fazele finale la Milan Games Week. De atunci, el a urcat foarte repede în clasament, reuşind să se întreţină doar practicând acest sport electronic.

Tânărul a încheiat anul 2021 concurând pentru EC Brugge, ajutând echipa să câștige PolyPlay Cup #1 și să ajungă în Top 3 Kayzr League Fall și NumberOne S2 Legend Etapa 4. Clubul din Belgia a postat pe Twitter un mesaj de condoleanţe.

We heard the terrible news that FUSiON has left us a couple of days ago.

Alex played several games for @eClubBrugge. Our thoughts are with his family, friends and anyone who has had the pleasure of getting to know him. ✨

You’ll Never Walk Alone, @fusionnncsgo 💫 pic.twitter.com/CYF7IxV9fE

— Club Brugge eSports (@eClubBrugge) January 9, 2022