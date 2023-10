Afganistanul a fost lovit de 7 cutremure în decurs de o oră, potrivit ONU. Acestea au făcut ravagii în țară, provocând 320 de morți. Seria de cutremure de suprafață a lovit vestul țării, sâmbătă.

Cutremurul inițial, cu o magnitudine de 6,3, a avut epicentrul la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de orașul Herat, cel mai mare oraș din regiunea respectivă.

Opt minute mai târziu, a avut loc o replică cu o magnitudine de 5,5, potrivit informațiilor furnizate de United States Geological Survey (USGS).

Ulterior, au mai avut loc două cutremure, unul cu magnitudinea de 6,3 și celălalt cu magnitudinea de 5,9, la intervale de aproximativ o jumătate de oră.

People are out on the streets of Herat city after a 6.10 Richter earthquake hit the region.

Toate seismele au avut loc la adâncimi cuprinse între 7,7 km şi 14 kilometri, lucru care a avut un impact uriaș asupra regiunii.

Primul seism a avut loc la ora locală 11. Localnicii au trăit în panică timp de o oră. Locuitorii care nu au reușit să plece din clădiri, au fost afectați de alunecări de teren și de prăbușirea clădirilor.

Bashir Ahmad are 45 de ani, locuiește în Herat, și a oferit o mărturie cruntă pentru Agenţia France Presse.

Un raport al institutului american United States Geological Survey (USGS) a anunțat că „Sunt probabile victime semnificative, iar dezastrul este potenţial extins”. Totodată, se arată că „Evenimentele anterioare cu acest nivel de alertă au necesitat un răspuns la nivel regional sau naţional”.

După primul cutremur, femeile și copiii au ieșit pe bulevarde, evitând clădirile înalte.

Situația a fost complicată de întreruperea conexiunilor telefonice. Acest fapt a cauzat dificultăţi în obţinerea unor detalii precise din zonele afectate. Pe rețelele de socializare au apărut clipuri în care putem vedea sute de oameni pe străzi în faţa caselor şi birourilor lor din oraşul Herat.

11 members of a family living in this house have lost their lives and are buried under the rubble of their house. Their house has completely collapsed, their bodies are still under the rubble. Today’s earthquake in Herat & Badghis provinces of Afghanistan has caused huge losses. pic.twitter.com/XkK2xhnaLo

